【全2回（前編／後編）の前編】この春、愛子さま（24）が新たな一歩を踏み出される。天皇皇后両陛下と共に、初めて岩手・宮城・福島の3県を訪問なさるのだ。目的は、東日本大震災からの復興状況を視察すること。絶大な人気を誇るプリンセスの到着を待ちわびる、被災地の人々の声を聞いた。＊＊＊【写真を見る】「ダル着で公園4カ所はしご」表情に疲れがにじむ眞子さん愛子さまは日本赤十字社の「青少年・ボランティア課」