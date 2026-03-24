24時間・365日パソコンを開いて、オンライン画面をクリックすると女性が登場する。そして、〈自己紹介をお願いします〉と切り出す。話が進むと〈志望動機をお聞かせください〉などと次第に具体的な質問に入っていく。女性の名は「みどり」。みずほフィナンシャルグループが導入を始めたAI面接の面接官だ。【写真を見る】笑顔の女性が出てきて…「AI面接」実際の様子同グループがAI面接を取り入れたのは今年2月から。対象職種