米テキサス州の原油関連施設＝2016年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】週明け23日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は急反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前週末比10.10ドル安の1バレル＝88.13ドルで取引を終えた。一時100ドルを超えて取引されるなど、イラン情勢をにらみ、価格が乱高下した。トランプ米大統領が21日、ホルムズ海峡を開放しなければ、イランの発電所を攻撃すると警