アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘停止に向けて「生産的な協議」を行ったとして、イランの発電所などへの攻撃を5日間、延期すると表明しました。イラン側は協議があったことを否定しています。【写真を見る】「生産的な協議」トランプ大統領がイラン発電所への攻撃を5日間延期と表明イランは協議否定「対話はない。時間稼ぎだ」トランプ大統領は23日、自身のSNSで「この2日間、アメリカとイランは非常に良い生産的な協議