韓国で人気を集める美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュの近況が話題だ。【写真】ボリュームが異次元…ユ・ヒョンジュのぴたぴたウェアユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。「斗山建設プロフィール撮影」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。公開された写真には、自身が所属する「斗山建設We'veゴルフチーム」の撮影に臨むユ・ヒョンジュが写っている。斗山建設のロゴが入ったポロシャツを着用し、ベー