▽RIRI☆出身愛知☆身長1メートル56☆在籍1年目☆特技バスケットボール、セルフネイル☆ひと言チアダンスで培った表現力とパワーを生かして、球場を明るく盛り上げます！ホークスの勝利を後押しできるよう、精いっぱいパフォーマンスします！