24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1940円高の5万2980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1515.49円に対しては1464.51円高。出来高は3万1242枚だった。 TOPIX先物期近は3558.5ポイントと前日比114.5ポイント高、TOPIX現物終値比72.06ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52980 +1940 31242