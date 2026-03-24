筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第38回は「卒業の思い出」☆岡植純平投手＝250枚のタオル球団が製作する名前入り入団記念タオルを250枚ほど購入。一般販売されない限定品で、卒業式の日に野球部の仲間やクラスメートにプレゼントした。地元の仲間や親戚にも渡し「買った分全部なくなったと思います」と笑顔だった。＜ちなみに＞タオルは希望購入制で、年俸から天引きされる。