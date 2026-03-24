日本ハムの清宮幸が「考案者」の気持ちを酌む。今季のスローガン「DOMIれ！」とポーズを考案した清宮幸が、WBCで同学年の北山が考案した「お茶たてポーズ」の併用に意欲。「一生懸命考えたのが伝わってきた。（ポーズが）いろいろあるし大変」と笑った。昨季はリーグ2位の143安打をマークしたが今季は「100勝以上勝ちたい。（本塁打を）30本僕が打てば優勝。目の前の一試合一試合の積み重ね」と多くのポーズを披露し、圧倒的