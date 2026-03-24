第98回選抜高校野球大会は24日、1回戦最後のカードと2回戦2試合が行われる。春夏45回出場の古豪と春夏9回優勝の強豪が1回戦最後に激突する。【第1試合】熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）熊本工は1メートル67の右腕・堤大輔（3年）と1メートル88の右腕・井藤啓稀（3年）とタイプの違う2人の投手がそろう。堤は昨秋の熊本大会から九州大会にかけて5試合連続完投のタフネス。大阪桐蔭も最速153キロのエース吉岡貫介（3年）に