2026年3月22日、韓国メディア・ソウル経済は日本政府が外国人の永住権取得のハードルを大幅に引き上げる方針を打ち出し、波紋を広げていると報じた。日本政府は10日、出入国管理法の改正案を可決し、ビザや永住権に関する手数料を大幅に引き上げることを決定した。これにより、永住権の申請費用は現行の1万円から最大30万円へと約30倍に引き上げられる見通しだ。また、在留資格の更新費用もこれまでの6000円から最大10万円へと大幅