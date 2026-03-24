【栗原陵矢のくりs’トーク】いよいよ今季も開幕です。プロ野球選手になってからは、3月が来ると“始まるな”という気持ちになります。でも、世間は卒業シーズンですね。そういえば、最近卒業したことがあります。それは“麺類禁止生活”からの卒業です。タンパク質の一種であるグルテンの摂取を減らすために、去年の夏ごろから麺類を控えていました。体に良いと聞いたので挑戦してみました。しかし半年以上たっても特に何かが