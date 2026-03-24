「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）日本古来の血統をこよなく愛する私。今年の高松宮記念で注目しているのは、１９２０年代にイギリスから輸入された下総御料牧場の基礎輸入牝馬“種正”の血を受け継ぐレイピアだ。パワーの源は、祖母に当たるクーヴェルチュール。国枝ブランドのブラックホーク産駒は、３歳夏の０７年キーンランドＣで重賞初制覇。当時、調教役を務めたという奥村武師は「とにかく“触らせない”馬。警戒