昨季本塁打と打点のリーグ2冠王となった日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が23日、エスコンで練習を行い、50本塁打＆100打点を今季目標に掲げた。「50本を意識し、ずっとトレーニングしてきた。打点も運の要素は強いが、100打点」と胸を張った。オープン戦では打率・273、2本塁打で「コンディションは最高。ボールをしっかり見られている」と開幕に向かう。メジャーでの実績があるが、異国でも真摯（しんし）に打撃