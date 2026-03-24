日本ハムの木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」は開幕戦にめっぽう強かった巨人時代の先輩・斎藤雅樹さん（61）について。サイドスローから通算180勝をマークし、誰もが緊張する特別な一戦でも3年連続完封の偉業を達成。「ワニの肉を食べる男」として有名だった、あの助っ人も忘れられないレジェンドです。ファイターズはオープン戦の全日程を終了して、あとは福岡での開幕戦を迎えるだけになっています。毎年