台湾・味全から新加入したソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）の公式戦デビューが、4月1日の楽天戦（楽天モバイル）に内定し、25日のファームリーグ・広島戦（由宇）で調整登板することが決まった。日米複数球団による争奪戦の末、3年総額推定15億円で加入した158キロ右腕。WBC台湾代表でも活躍した剛腕は今春、台北ドーム、東京ドーム、みずほペイペイドームで先発してきた。すべてドーム球場だったが、国内デビュー戦