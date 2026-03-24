【ブンデスリーガ】マインツ 2−1フランクフルト（日本時間3月22日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、強靭フィジカル→ドイツ代表FWが動かないマインツのMF佐野海舟のフィジカル能力の高さが話題を集めている。フランクフルトFWヨナタン・ブルカートの前に、壁のような強さで自由を与えなかった。日本時間3月22日のブンデスリーガ第27節で、マインツはホームでフランクフルトと対戦した。先発出場した佐野は持ち前のボール