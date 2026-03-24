ソフトバンクの大津が「6番目の男」からの成り上がりを誓った。「一年間、先発で日本シリーズまで回って、6番目から評価を上げて一番上で投げられるように覚悟を持って投げたい」大津は先発した19日の広島との2軍戦で6回途中3失点と課題を残し、視察した小久保監督は答えを保留、22日に最後の開幕ローテーション入りを決めた。現状では4月2日の楽天戦が初陣となる予定で26日の広島との2軍戦（由宇）で調整登板する。