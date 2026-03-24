先週はベテランの偉業と若手の飛躍が印象的だった。武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２２日の阪神大賞典をアドマイヤテラで制し、１９８７年のデビューから４０年連続となるＪＲＡ重賞勝利を達成。前人未到の記録をさらに塗り替え、第一人者であり続けるすごみを見せつけた。レジェンドが積み重ねた数字の重みを改めて示したその前日、原優介騎手（２５）＝美浦・青木＝がフラワーＣをスマートプリエールで勝ち、うれしい重賞