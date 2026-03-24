俳優の佳那晃子さん（本名・関田祐子＝せきた・ゆうこ）が21日午前2時19分、尿路感染症のため静岡県東伊豆町の病院で死去した。70歳だった。東京都出身。親族で密葬する。喪主は夫・関田俊（せきた・たかし）さん。23日、共同通信が報じた。【写真】くも膜下出血で「脳死宣告」を告げられたことが伝えられた佳那晃子さん（ホームページより）佳那さんは映画『犬神家の一族』『ザ・ウーマン』『鬼龍院花子の生涯』『極道の妻た