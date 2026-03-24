１３年ぶりの社民党党首選が２３日に開票され、異例の再選挙となった。党首選の規則では有効投票数の過半数を得る候補者がいなかった場合は、上位２人で決選投票になる。福島瑞穂党首と大椿裕子前参院議員による延長戦に突入した。４日に告示された党首選には、大椿氏、ラサール石井副党首、福島氏が立候補。２３日に開票され、有権者数は５０４１人で、有効投票数は４１４０人。各候補の得票数はトップが福島氏で１８７６票、