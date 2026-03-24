カーリング女子世界選手権カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れ4位だった。表彰台こそ逃したものの、世界最高峰の舞台でも変わらず楽しむ藤澤五月らメンバーの姿がファンの心を打った。3位決定戦、試合前に5人が踊るシーンが話題になった。Snow Manの人気曲「カリスマックス」のダンスだ。サビで両手を上方