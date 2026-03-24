「中山さんだけは200万円を返しています」2月24日、うつむきながら東京地方裁判所・第422号法廷に現れたのは、飯尾雄一被告だ。「中山さん」とは、筋肉を武器に明るいキャラクターで人気を博し、実業家としても活躍する芸人「なかやまきんに君」のことである。2021年に吉本興業を退所し、個人事務所「333（ササミ）」を設立したきんに君。プロテインやアパレルのプロデュース、さらには「THE POWER GYM」の監修など、その活動