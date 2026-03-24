?暴走社長?からの金言で飛躍だ――。昨年プロデビューしたＪ１横浜ＭのＤＦ諏訪間幸成（２２）は活躍を期待されたが、今季はなかなか出場機会を得られていない。そんな諏訪間を直撃。現状を振り返りつつ、人気プロレスラーでエボリューションを率いる父・諏訪魔（４９＝全日本プロレス）から受けた影響を明かした。昨年３月にプロ契約を締結した諏訪間はリーグ戦でもスタメンを勝ち取ったが、同５月に右足関節靱帯を損傷。その後