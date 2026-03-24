２０２２年北京五輪でドーピング違反となったフィギュアスケート女子で世界最高得点記録保持者のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）の父バレリー・ラマザノフ氏が、４年間の出場停止となった娘の処分について怒りをあらわにした。ワリエワは２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰を果たしたが、ショートプログラム（ＳＰ）で得意にしていた４回転トーループに失敗するなど７０・０９点で得点は伸びず