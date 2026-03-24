「天皇皇后両陛下と愛子さまは、3月25日・26日に岩手県と宮城県を訪問されます。東日本大震災による被災地の復興状況などを視察するためですが、直前まで入念なご準備を続けられています」そう語るのは皇室担当記者。天皇ご一家は岩手県では大槌町と大船渡市、宮城県では南三陸町や石巻市を訪れられる。皇室担当記者が続ける。「ご家族そろって被災地を訪問されるのは、皇室では初めての試みです。愛子さまのご同伴を通じて、震