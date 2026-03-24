22日、ニュース情報番組『日曜報道THE PRIME』（フジテレビ系）が最終回を迎え、フジテレビが半世紀近くに渡って日曜午前に放送してきた討論番組放送の歴史は幕を下ろした。そんな“節目”となる放送には、ゲストとして茂木敏充外務大臣（70）が出演。メインコメンテーターである橋下徹氏（56）らとともに、20日に行われた日米首脳会談の成果や緊迫するイラン情勢に関して意見を交わした。番組の終盤、フジテレビの梅津弥英子ア