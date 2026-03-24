『治療費が高額』になりやすい猫の病気5選 完全室内飼育への理解が深まった今、猫の平均寿命はますます伸びています。 とはいえ、一生涯にわたって全く病気をしない猫など存在しません。猫を迎えたらそれなりの覚悟が必要です。 ということで今回は、いざという時のために知っておきたい『治療費が高額になりやすい病気』を5つ紹介いたします。 1.FIP（猫伝染性腹膜炎） 本来はあまり害を及ぼさない猫コロナウイルスが