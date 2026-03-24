面接は企業が応募者を見極める場だが、同時に応募者が「ここはやばい」と見切る場でもある。投稿を寄せた40代女性（新潟県）が訪れた不動産会社の面接は、まさに後者の典型だった。そこで待ち構えていたのは、コンプライアンス意識皆無の会長だった。（文：篠原みつき）人間関係に問題あり？ 「喧嘩せず仲良く」と3回も念押し挨拶もそこそこに、会長から投げかけられたのは業務とは一切関係のない、あまりにも無遠慮な質問だった。