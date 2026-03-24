結婚式という人生の晴れ舞台で、友人から“台無し発言”を喰らったら絶縁するもの仕方ない。東日本に住む30代の女性は、「小学生の頃からずっと一緒だった友人」を式に招待した。式の最中、思い出を振り返るメモリアルムービーを流した時だった。心を込めて友情を形にしようとした演出が、まさか公開処刑の引き金になるとは思わなかっただろう。（文：篠原みつき）そこで言う!? 新婦に向かって屈辱的すぎる発言そのムービーに、女