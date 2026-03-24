テニスとスカッシュの要素を組み合わせたラケットスポーツ「パデル」の元日本代表が、兵庫県尼崎市で新たな拠点づくりに乗り出す。3月28日、国内最大級規模の専用施設がオープンし、競技の普及と次世代育成を目指す。パデルは、ガラスや金網の壁に囲まれたコートでプレーし、跳ね返ったボールも打ち返せるのが特徴のラケットスポーツ。コンパクトなコートでダブルスを基本に行うためラリーが続きやすく、初心者でも楽しみやす