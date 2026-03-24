終業チャイムが鳴る直前、背後に上司の気配を感じる――。投稿を寄せた50代女性（大阪府／専門職／年収500万円）は以前働いていた会社で、上司のウザい指示に悩まされていたそう。当時の課長は、定時数分前になると毎日女性の椅子の後ろにスタンバイ。チャイムが鳴って女性が振り向くのを待ち構えて、決まったセリフを吐くのが日課だった。「何でもいい」と言っておきながら「なんだこれは！」と文句それは、業務命令とは程遠いも