こんにちわ♪ バイクはツーリングするのが一番好きな男、さすライダーです。 日帰りツーリングや1泊・2泊のお泊まりツーリングはもちろん、調子がいいと1週間や2週間、それから数ヶ月かけて日本を1周をしたり…はたまた調子に乗って1年かけて海外を回ってみたりと…若干社会からドロップアウトしている気もしますが…とにかくバイクで旅することが大好きなんです！ なので思い立ったら何時でも旅に出れ