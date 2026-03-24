わざと人にぶつかって快感を得る「ぶつかりおじさん」は悪質きわまりない。投稿を寄せた50代女性（千葉県／事務・管理）は、20代の頃から現在に至るまで何度も被害に遭ってきたという。20代の頃、バイト帰りだった女性が、自転車を押して歩いていたときのことだ。「すれ違いざまにサラリーマンに自転車を蹴られました。相手は薄ら笑いを浮かべて去っていき、私は驚きと恐怖で何も言えませんでした」海外でも被害「背後から白人男性