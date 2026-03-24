ワンマン社長が「ここは俺の会社だ」と威張るのは勝手だが、それで会社が傾いているなら笑えない。投稿を寄せた60代女性（事務・管理）は建築関係の会社で働いている。社長について「気に食わないと、二言目には『ここは俺の会社だ』です。終わってます」と打ち明ける。報告、連絡、相談、そして提案。何をしても、社長の気に入らなければこの一言で一蹴されるという。（文：篠原みつき）「ここは俺の会社だ」で思考停止ワンマン経