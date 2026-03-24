会社に入って最初に任された仕事が、一生終わらないような「単純作業」だったら空しくなる。投稿を寄せた埼玉県の50代女性（事務・管理）が新人時代ことを振り返った。新卒で入社した女性を待っていたのは今考えるとアナログで、非効率な業務だった。全国の金融機関に手動でフリガナ、ネットも普及していない時代の作業女性が命じられたのは、銀行データの整備。文字にすれば聞こえはいいが、その実態は苦行そのものだった。「エク