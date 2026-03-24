腸に穴が開くなどして腹膜炎が起きると、炎症が全身に広がって敗血症に進むことがあります。理化学研究所などの国際共同研究グループは、こうした腹膜炎の初期に内臓脂肪組織が免疫器官のように働き「1型自然リンパ球(ILC1)」という免疫細胞が過剰な炎症を抑える可能性をマウスで示しました。研究論文は2026年3月12日付でNature Communicationsに掲載されています。Acute peritonitis-induced adipose CD127+ ILC1s express PD-L1