ＴＢＳの火曜・午後１０時のドラマ枠「火１０」。女性をターゲットにしたラブストーリーが定番だったが、近年は子育てをテーマにした話題作を連発している。２４日に最終回となる「未来のムスコ」は、恋も仕事も崖っぷちのアラサーヒロインが育児を通じて成長する物語で、ネット上では「今期の隠れた良作」と評判は高い。主流だった恋愛ドラマから家事や子育てにシフトしていった「火１０」。ヒット作連発の理由を変遷とともに考