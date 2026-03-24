ドバイワールドカップデー（２８日、メイダン競馬場）のドバイ・ワールドＣ・Ｇ１で昨年３着のリベンジを目指すフォーエバーヤングの矢作芳人調教師（６５）＝栗東＝が、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。同馬はサウジＣを連覇したサウジアラビアから僚馬とＵＡＥに移動した後、中東情勢が悪化。「無事に帰る。勝って帰ってくる」と率直な思いを明かした。（取材は２１日）強い気持ちで送り出す。矢作調教師は中東情勢