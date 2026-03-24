歌手の和田アキ子とお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおという芸能界の“新旧デッカい”２人がコンビを組むＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」（火曜・深夜０時５６分）が４月７日、スタートすることが２４日分かった。同番組は和田とジャンボという身体も存在感も規格外な“デッカい”２人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店