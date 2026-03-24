キャッチボールするカブス・鈴木＝21日、メサ【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグのカブスで右膝を痛めた鈴木誠也が、開幕を負傷者リスト（IL）入りして迎えると23日、カウンセル監督が明らかにした。鈴木は日本代表として臨んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦で負傷し、後十字靱帯の損傷と診断された。鈴木は23日、膝にサポーターと補助具を着け、軽めのランニングや室内での打撃練習