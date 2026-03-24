秋篠宮家の次女・佳子さまは、東京・千代田区で開催された「なるほど展」に足を運ばれました。考案者から説明を受けながら、災害時の笛にもなるスマートフォンのアクセサリーや、シール式のふたを簡単に開けるための道具などをご覧になりました。女性発明家たちの作品をご覧に佳子さまは、3月2日、発明品の展示会に足を運ばれました。婦人発明家協会が主催する「なるほど展」は、女性のアイデアから生まれた、暮らしに役立つ発明品