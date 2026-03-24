◇オープン戦カブス ― エンゼルス（2026年3月17日アリゾナ州メサ）カブスの今永昇太投手（32）が23日（日本時間24日）、ヤンキースとのオープン戦に先発。今春最長の5回を投げ、7安打5三振3四死球2失点だった。防御率は4・50。オープン戦5試合目の登板となった今永は初回、先頭打者に四球を許すと、2死一、二塁で5番打者に右前適時打を打たれ、先制点を奪われた。2回は四球の走者を出したが、併殺で切り抜け、3回も死球