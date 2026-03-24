女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）がダブル主演するフジテレビの連続ドラマ「share（シェア）」（月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）が、20日から放送される。24日、追加キャストが発表された。累計30万部超えの三つ葉優雨氏の同名漫画が原作。18歳の女子高生日下はる（秋田）は、バイト先に客として来た藤原理央（池田）のことが気になる。勢いで彼が住むシェアハウスを訪れてここに住みたいと告げる。ゲイの理央は「僕の