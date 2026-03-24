King ＆ Prince・永瀬廉、SixTONES・田中樹が、きょう24日放送の日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）に出演する。【番組カット】永瀬廉＆田中樹が大興奮！ゲートボール芸人チーム同番組は、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ。今回は、レギュラーのせいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒーに加え、SHELLY、田中、永瀬、作間龍斗（A