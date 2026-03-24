トルコにある建物内で、天井が崩れ落ちる瞬間がカメラに捉えられた。建物には人の姿があったが、異変に気がつくと大急ぎで避難していた。一方、別の場所では通行人に向けて木が倒れる出来事があった。通行人は間一髪で巻き込まれず、けがはなかったという。“天井崩落”猛ダッシュで避難する一部始終トルコで撮影されたのは、天井が崩れ落ちる瞬間だ。当時、男女2人がオフィスにいた。すると、奥に座っていた女性が突然、椅子から