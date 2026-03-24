和田アキ子（75）とお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）という、身長も存在感も規格外な“でっかい”2人によるTBS系の散歩新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が4月7日にスタートする。2人がスタジオを飛び出し、東京の名所周辺を散歩しながら“隠れた名店”を探し出す街ブラバラエティー番組。和田は「めちゃくちゃ楽しみです！芸歴58年目でバラエティーでのロケは、数えるほどしかやってこなかったので