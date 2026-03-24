木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村探歩！】木村拓哉の親友が来た！爆笑問題太田光と吉祥寺を探歩する」を3月21日に更新した。 （関連：【画像】木村拓哉＆太田光、吉祥寺でスワンボート「これは神回」） 今回の動画は、井の頭恩賜公園で爆笑問題 太田光が木村を待つところからスタート。「呼び出されて来たけど、一向に来ないじゃないか」「初デートなのに遅れてくるってどういうことなのか