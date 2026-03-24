2026年、世界的な音楽フェスへの出演や、日本発の大型イベントの開催などを通じて、日本の音楽がアメリカへの広がりを見せつつある。 （関連：【動画あり】Fujii Kaze、YOASOBI、Ado、10-FEET、ちゃんみな、HANA……アメリカに刻み込む“日本の音楽”の最前線） 4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（以下、『コーチェラ』）には、F