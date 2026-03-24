戸郷と甲斐は2軍スタートとなる見込みだ(C)産経新聞社新シーズンでV奪還を目指す巨人は、戸郷翔征、甲斐拓也が2軍スタートとなる見通しだ。戸郷はオープン戦3試合の登板で防御率9.00と振るわず、3月22日の楽天戦でも1イニングで4失点を喫するなど低調なパフォーマンスが続いた。加入2年目の甲斐も打率.176と低迷し、1軍捕手陣の枠に入ることが出来ず。自身にとって10年ぶりに2軍で開幕を迎えることになる。【動画】「打球音気